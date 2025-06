Il giocatore del Torino dopo essere tornato dal prestito al Ternana sta proseguendo la preparazione in vista del prossimo ritiro estivo

Chiammaglichella ha da poco terminato una stagione in cui per la prima volta ha lasciato il Torino, in prestito, per l’avventura degli ultimi sei mesi alla Ternana. Con il termine del prestito, il giovane centrocampista tornerà a far parte della rosa granata in attesa di conoscere il futuro. Ciammaglichella in questi ultimi giorni sta continuando ad allenarsi per ultimare il recupero del suo stato di forma, e per poter essere così in grado di presentarsi con una buona condizione fisica al raduno, sotto gli occhi del nuovo tecnico Marco Baroni.

La stagione di Ciammaglichella

Tra Primavera e Prima squadra nella prima parte dell’ultima stagione, Ciammaglichella ha dovuto fronteggiare un affaticamento agli adduttori che l’ha costretto a fermarsi per un periodo di recupero. Nella seconda metà di stagione il centrocampista classe 2005 è stato concesso in prestito al Ternana, il giocatore era stato richiesto per aiutare la squadra a cercare di ottenere la promozione in Serie B. Presso la squadra umbra Chiammaglichella non ha trovato la giusta continuità, complice degli infortuni, il giocatore di proprietà del Torino ha collezionato appena 7 presenze in totale, di cui due nelle fasi finali dei Play off di Serie C.

Il possibile futuro

Nonostante il giocatore sia prossimo a tornare al Torino con il termine del prestito, il futuro di Ciammaglichella rimane ancora incerto anche perché l’idea del club è quella di dare la possibilità al giocatore di poter avere continuità, come per esempio accaduto a Dellavalle col Modena. Per questo motivo Ciammagichella verrà valutato attentamente da Baroni, che non escluderà la possibilità di mandarlo nuovamente in prestito.