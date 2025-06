La Ternana di Ciammaglichella è stata sconfitta nella finale playoff di Serie C, non riuscendo a ottenere la promozione

La lunghissima stagione di Aaron Ciammaglichella è finalmente giunta al termine, ma con un risultato negativo. La Ternana del classe 2005 non è infatti riuscita ottenere la promozione, venendo battuta solo ai calci di rigore nella doppia sfida contro il Pescara che è valsa la finale playoff di Serie C. Epilogo triste quindi per gli umbri e per il calciatore torinese, che sono andati a un passo dal sogno. Nel complesso è stata una stagione tra alti e bassi per Ciamma, che ha svolto la prima parte di campionato in Primavera e la seconda in Lega Pro, non riuscendo però a incidere come avrebbe voluto.

Alti e bassi, ma quanta sfortuna

Come detto è stata un’annata con diversi alti e bassi, in cui il talentino 20enne ha dovuto fare i conti con degli infortuni che non gli hanno mai permesso di rendere al massimo. Nella prima parte di stagione è infatti stato fermo a lungo a causa di un infortunio agli adduttori, che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverse settimane. A Terni la situazione sembrava essere rientrata, ma nel momento cruciale della stagione – con i playoff in programma – si è dovuto fermare nuovamente per un’infiammazione. Al netto di questo, Ciammaglichella non è riuscito a fare la differenza come avrebbe immaginato, giocando anche poco per vari motivi. Su tutti l’esonero un po’ affrettato di Ignazio Abate, l’allenatore che lo aveva richiesto alla società: Liverani, infatti, gli ha riservato meno spazio di quanto ci si aspettasse. Di contro, però, nella finale di ritorno il tecnico romano aveva provato a dargli fiducia facendolo entrare all’ora di gioco, nella fase più delicata di partita, ma lo ha tolto poco dopo l’inizio dei supplementari perché a rischio espulsione.

Ora il ritorno a Torino

Adesso, a stagione terminata, qualche settimana di meritato riposo per il gioiellino, che si ripresenterà al Filadelfia a inizio luglio. Anche lui, così come tutti i giovani che sono stati in prestito e non, verrà valutato da Baroni nelle prime settimane di allenamenti, e poi verrà deciso il suo futuro.