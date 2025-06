Seconda gara di qualificazione al Mondiale per l’Italia, che affronta la Moldavia di Perciun: Ricci sarà titolare

Dopo la disfatta di Oslo, l’Italia si appresta a ripartire in un clima surreale. Questa sera, infatti, gli Azzurri ospiteranno la Moldavia al Mapei Stadium per la seconda gara del girone di qualificazione al Mondiale, nell’ultima partita di Spalletti da CT. L’ex allenatore del Napoli ha infatti annunciato nella conferenza stampa di presentazione della gara di esser stato esonerato dopo il 3-0 contro la Norvegia, ma sarà comunque in panchina quest’oggi. Non esiste altro risultato che la vittoria per Donnarumma e compagni, che devono anche cercare di fare più gol possibili per provare a diminuire il gap alla voce “differenza reti”. Spalletti effettuerà qualche cambiamento nel suo ultimo undici titolare: in particolare, Ricci va verso una maglia dal 1′.

Ricci titolare, Casadei ancora fuori

La partita di stasera sa anche tanto di derby granata, perché se da un lato oltre a Ricci c’è anche Casadei, tra gli ospiti figura Perciun, alla prima convocazione con la nazionale maggiore moldava. Solo uno dei tre però si vedrà in campo sin da subito: Ricci, che con tutta probabilità verrà schierato dal CT al posto di Rovella, che ha deluso in Norvegia. Il centrocampista ex Empoli arriverà così in doppia cifra di presenze con la maglia Azzurra, con la speranza di trovare proprio oggi il primo gol. Dall’altro lato, invece, la speranza di Casadei è che la partita possa mettersi nei giusti binari in modo da poter così esordire. Il classe 2003 è infatti piuttosto in basso nelle gerarchie di Spalletti, che comunque ha dimostrato di credere in lui convocandolo per due volte di fila, e potrebbe trovare minutaggio in caso di un vantaggio largo.

Perciun dalla panchina

Sarà invece panchina per il talentuoso Perciun, che in ogni caso non potrà che essere soddisfatto di questa esperienza “tra i grandi”. Il trequartista classe 2006 ha esordito lo scorso venerdì nell’amichevole contro la Polonia, entrando in campo al 79′, e anche oggi potrebbe fare al caso del CT Clescenco a gara in corso.