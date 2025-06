Il programma di oggi, lunedì 9 giugno 2025, dei giocatori del Torino impegnati in Nazionale: ben 7 saranno in campo

Continuano gli impegni delle Nazionali in giro per il mondo. Nella giornata di oggi, lunedì 9 giugno 2025, ci sono ben 7 giocatori in campo in 4 partite. Si parte alle ore 18 dove tocca a Ché Adams. La sua Scozia è impegnata in trasferta contro il Liechtenstein: amichevole internazionale. Poi alle 20:45 c’è Italia-Moldavia a Reggio Emilia. Samuele Ricci e Cesare Casadei affrontano il giovane Sergiu Perciun. In questo caso la gara vale per le qualificazioni ai mondiali USA 2026, girone I. Alle 20:45 tocca anche a Marcus Pedersen in Estonia-Norvegia. Anche in questo caso, girone I delle qualificazioni ai mondiali. Infine alle 20:45 c’è Croazia-Repubblica Ceca con Nikola Vlasic e Borna Sosa in campo. Gruppo L qualificazioni USA 2026.