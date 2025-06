Amine Salama ha finito la stagione senza giocare, adesso tornerà in Francia. Non ha esordito e non è l’unico…

L’avventura di Amine Salama al Torino è di fatto finita senza essere mai iniziata. L’attaccante francese non ha mai esordito in maglia granata. Ma ripercorriamo le tappe. Ultimo giorno di mercato invernale: l’attaccante al posto di Zapata ancora non è arrivato. Al fotofinish arriva Salama, che però è stato preso in prestito al posto di Njie dal Reims. Il giocatore è costretto a chiudere il profilo Instagram a causa degli insulti ricevuti. Il classe 2000 in Ligue 1 non è mai stato un attaccante prolifico. Ecco quindi la scelta di isolarsi e di pensare solo al Torino. Contro Genoa, Bologna e Milan solo panchina. A Monza poteva esordire ma si è fatto male e ha saltato anche il Parma. Infine solo panchina contro l’Empoli. In amichevole contro l’Asti, dopo pochi minuti da titolare, l’infortunio e l’uscita dal campo. Non si è saputo molto sugli esami, ma Vanoli aveva detto: “Peccato per Salama che si è infortunato e probabilmente non lo recuperiamo per la fine del campionato”. E quindi Toro che non lo riscatterà per 4 milioni di euro dal Reims a fine stagione. Salama non si è visto e sarà ricordato come un fantasma. Da quando Vagnati è al Torino, non è la prima volta che succede…

Fares

Nella stagione 2021/2022 era arrivato a gennaio dalla Lazio Mohamed Fares, terzino sinistro. Era il rinforzo che mancava a Juric nel suo 3-4-2-1. Ma al Filadelfia, in uno dei primi allenamenti con la squadra, si è rotto il crociato. 0 minuti per lui al Toro e addio a fine stagione.

Kabic

Stessa sorte per Uros Kabic. Lui è arrivato nella stagione 2023/2024, a gennaio, dalla Stella Rossa come promessa del calcio serbo. Juric non lo ha mai fatto esordire in Serie A, solo panchine su panchine. Solo una presenza in Primavera 1. A fine anno ha fatto ritorno in patria e non è stato riscattato.