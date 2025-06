Ivan Ilic è pronto a dire addio al Torino. Tuttavia, nessun club si è fatto avanti per il centrocampista che a luglio partirà per il ritiro

Ivan Ilic è sulla lista dei partenti del Torino. Il centrocampista serbo era a un passo dall’addio ai granata lo scorso gennaio, quando lo Spartak Mosca aveva deciso di puntare sul giocatore. Alla fine, però, la trattativa è saltata e il classe 2001 è tornato al Filadelfia.

Ora, Ilic sembra nuovamente a un passo dall’addio. Il suo reintegro in squadra non è stato semplice e quando Vanoli ha deciso di dargli fiducia, il serbo non ha ripagato. La mancanza di stimoli è evidente e l’avventura in granata del numero 8 è ormai giunta al capolinea. L’ultima fermata sarà Prato allo Stelvio.

Dal ritiro all’addio

Ivan Ilic potrebbe salutare il Torino dal ritiro estivo. Il centrocampista attende novità sul suo futuro. Attualmente, nessun club si è fatto avanti per il giocatore. Il Toro non ha intenzione di fare una minusvalenza e, tenendo conto dei 17 milioni spesi dai granata per l’acquisto del giocatore nel 2023, sarà difficile trovare qualcuno che accontenti la richiesta del club.

La strada non è semplice. Il Torino vuole cedere Ilic e il serbo non sembra intenzionato a vestire per un’altra stagione la maglia granata. L’arrivo di Baroni lascia uno spiraglio aperto, visto che l’allenatore apprezza i centrocampisti di inserimento e con il fiuto del gol come Ilic. Lo scenario più concreto resta però il divorzio.

I numeri stagionali di Ilic

Ilic è reduce da una stagione negativa al Torino. Il serbo ha concluso il campionato con 19 presenze, ben 12 in meno rispetto alla Serie A 2023/2024. Il quasi addio di gennaio e il ritorno al Fila hanno complicato la situazione di Ilic. I rapporti tra il giocatore e la società erano ormai incrinati e Vanoli non ha più considerato il serbo come elemento di spicco della rosa.

L’ex Hellas Verona ha totalizzato 20 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da 1 gol. Finora, Ilic ha raccolto 68 gettoni in granata. Nel corso del tempo, il centrocampista si è rivelato un giocatore prezioso per il Toro. Il rapporto costruito è scemato e a fine viaggio resta l’amaro in bocca a entrambe le parti in causa.