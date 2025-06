Il Torino ha bisogno almeno di una punta centrale in vista della prossima stagione. Ma dall’inizio Baroni punterà su Adams

Torino che si prepara per aprire un nuovo ciclo, nella speranza che duri più di quello iniziato con Vanoli. Marco Baroni è pronto per iniziare la sua avventura al Torino. Fatto l’allenatore, adesso va fatta la squadra. Nella stagione 2024/2025 molte scelte fatte sul mercato si sono rivelate sbagliate e adesso non si può perseverare. Altrimenti dalla zona grigia è un attimo finire giù. Il modulo di Baroni punta sulla continuità del Vanoli 2: 4-2-3-1. In questo modulo, serve una punta vera e propria. Almeno dall’inizio Baroni punterà tutto su Adams, in attesa di rinforzi sul mercato. La situazione in attacco non è rosea.

La situazione in attacco

Zapata quest’anno è mancato molto al Toro, in quanto bomber ma anche capitano. Il colombiano ha recuperato bene dall’infortunio e in ritiro si allenerà con la squadra. Ma è stato fermo un bel po’ e non sarà immediato il recupero del ritmo partita. Ma il 91 lavorerà con Baroni in ritiro e punta a tornare titolare il prima possibile. Salama non ha mai esordito e tornerà in Francia. Sanabria invece potrebbe salutare. Ha ancora un anno di contratto ma con Vanoli non è mai scattato il feeling e c’è aria di addio. Con Baroni le cose potrebbero cambiare, ma occhio a Nicola prossimo a diventare allenatore della Cremonese. Potrebbe volerlo e prenderlo con lui.

Adams c’è

Un giocatore come Adams, come faceva Dia alla Lazio, potrebbe anche giocare al centro della trequarti. Ma non dall’inizio. A inizio stagione sarà lui la prima punta, da solo. La condizione fisica c’è ed è al 100% dentro al progetto Torino. Qualche offerta potrebbe arrivare ma lo scozzese ha giocato solo un anno in Serie A. Non ha fatto male, ma non è una prima punta pura. Dal mercato servono risposte, il prima possibile. Il Torino ha bisogno di un attaccante, se non due, in vista della prossima stagione.