Nicola si prepara per l’avventura alla Cremonese. L’allenatore ha chiesto Antonio Sanabria, arrivato in granata con l’allenatore piemontese

Davide Nicola e Antonio Sanabria potrebbero ritrovarsi lontano da Torino. L’attaccante paraguayano è arrivato al Filadelfia nel 2021 su richiesta dell’allenatore. Ora, le loro strade potrebbero incrociarsi nuovamente.

Nicola è prossimo al sì definitivo alla Cremonese. La società e l’allenatore hanno avuto diversi incontri in cui hanno parlato anche di mercato. I neopromossi hanno assicurato a Nicola un mercato di qualità, basato sulle vecchie conoscenze di lusso dell’allenatore. Tra queste c’è Antonio Sanabria.

Nicola-Sanabria, prove di rinascita

Antonio Sanabria è reduce da una stagione negativa al Torino. L’attaccante ex Genoa e Real Betis ha totalizzato 27 presenze, 2 gol e 1 assist. L’annata in chiaroscuro ha fatto scivolare Sanabria al fondo delle gerarchie di Paolo Vanoli che, vista l’assenza di Duvan Zapata per l’infortunio al crociato, ha puntato tutto su Ché Adams.

L’addio tra Antonio Sanabria e il Torino non è di certo un segreto. L’arrivo di Marco Baroni in granata non ha cambiato la situazione e il divorzio è dietro l’angolo. Con l’arrivo di Nicola sulla panchina della Cremonese, il paraguayano potrebbe rinascere. L’allenatore ritiene il classe 1996 un suo fedelissimo e, per questo motivo, vuole puntare alla salvezza con i grigiorossi affidandosi ai gol del centravanti sudamericano.

Non solo Cremonese

La Cremonese non è l’unica squadra interessata ad Antonio Sanabria. Nelle scorse settimane il Pisa è uscito allo scoperto per la punta, manifestando interesse. I toscani, tornati in Serie A, vogliono assicurarsi la salvezza con un bomber di lusso per una neopromossa.

Sanabria ha bisogno di ripartire da un ambiente che gli garantisca fiducia e titolarità. La Cremonese e il Pisa sono alla ricerca di un attaccante dai gol pesanti e, sotto questo aspetto, Antonio Sanabria potrebbe essere il profilo ideale.