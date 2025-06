Dopo la sconfitta contro la Germania Under 21, il giovane centrocampista ha ufficialmente terminato il suo percorso stagionale

Dopo la sconfitta con la Germania Under 21, per l’Italia Under 21 si è spento il sogno di conquistare la vittoria nella competizione degli Europei. La sconfitta contro i tedeschi ai quarti di finale è arrivata al termine di una partita combattuta, che si è decisa solamente al termine del secondo tempo supplementare. Nonostante l’esito finale non sia stato quello sperato, Casadei nel corso del torneo ha dato prova di essere un valido elemento della nazionale, sempre pronto ad aiutare i compagni e a dare il massimo quando chiamato a entrare a gara in corso.

Il percorso all’Europeo Under 21

Casadei dopo essere arrivato al Torino a Gennaio ha dato prova di essere un giocatore con un notevole potenziale che in futuro potrebbe aiutare in modo significativo la squadra. Il rendimento deludente della squadra granata nel finale di stagione ha messo in difficoltà il giovane centrocampista, che però è riuscito a rialzarsi egregiamente nel corso del torneo internazionale. Il giovane centrocampista classe 2003 ha preso parte a tutte le partite dell’Italia Under 21, in cui ha collezionato due vittorie contro Romania e Slovacchia, contro cui è riuscito a incidere realizzando la rete del vantaggio. Infine Casadei ha partecipato a gara in corso nella partita contro la Spagna, terminata in parità, e nella partita dei quarti di finale contro la Germania, terminata con la sconfitta della nazionale azzurra.

La pausa prima del ritiro

Dopo essere uscito dalla fase a eliminazione diretta del torneo con l’Italia, Casadei ha ora terminato la sua stagione calcistica, e nei prossimi giorni potrà approfittare di qualche giorno di riposo per recuperare le energie spese nel corso dell’anno. Il centrocampista del Torino è l’ultimo giocatore granata ad aver concluso la stagione, e proprio per questo motivo potrà approfittare di qualche giorno di vacanza in più rispetto ai suoi compagni prima di raggiungere la squadra che si ritroverà l’8 luglio per poi dare avvio alla fase di preparazione alla prossima stagione il 14 luglio.