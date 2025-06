Guillermo Maripan quest’anno al Torino ha fatto molto bene. Sarà un punto fermo del nuovo corso firmato Baroni

Torino già con la testa alla nuova stagione, in attesa che si apra ufficialmente la sessione di calciomercato. Marco Baroni avrà molto lavoro da fare ma ci sarà tutto il tempo prima degli esordi in Coppa Italia e in campionato. Ci saranno tante valutazioni da fare su tanti giocatori. Alcuni però, sono certi della loro permanenza e sono pronti a ripartire come punti fermi del nuovo progetto. Come ad esempio Guillermo Maripan. L’esperienza c’è e adesso il numero 13 conosce anche il massimo campionato italiano. Su di lui si può fare affidamento ed è anche un veterano della Nazionale cilena con 2 gol in 55 presenze.

Una stagione da leader in difesa

Maripan è stato comprato la scorsa estate dal Torino per 4,60 milioni di euro dal Monaco. L’impatto è stato negativo tra l’espulsione in Inter-Torino e l’errore in Torino-Fiorentina. Ma poi il 31enne si è ripreso alla grande ed è diventato un leader. 1 gol contro l’Atalanta e 1 assist in 28 partite giocate. Al fianco di Coco ha composto la coppia di difensori centrali del Torino nella stagione da poco conclusa. Da oggetto misterioso iniziale ha poi incarnato perfettamente tutti i valori granata, dimostrandolo in campo e fuori.

Punto fermo per Baroni

Gli altri difensori sono un rebus. Da Coco a Walukiewicz, passando per Masina. Maripan è l’unica certezza in un reparto che deve essere rinforzato e modificato. Baroni che alla Lazio giocava con Gila e Romagnoli in difesa. Due profili simili a Maripan. Piedi educati e fisico importante. Maripan è pronto per ripartire e come per Vanoli, spera di essere altrettanto indispensabile anche per Baroni. Le premesse ci sono tutte. Proprio con la difesa a 4, come quella che utilizzerà il nuovo allenatore, il cileno ha espresso nel corso della sua carriera le sue migliori qualità.