Adam Masina si prepara per una nuova stagione in seconda fila. Il difensore non è titolare e lotta per essere una prima riserva

Adam Masina si prepara per la sua terza stagione al Torino. Il difensore ha perso il posto da titolare e lotta per scalare le gerarchie di Marco Baroni. Il marocchino è reduce da un campionato nella media, in cui è spesso partito dal primo minuto.

Tuttavia, con l’importante ricambio in difesa che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane, il nome di Masina potrebbe sprofondare. Con Vanoli, le scelte nel reparto arretrato erano limitate. L’ex allenatore granata poteva contare su pochi difensori e ha dovuto più volte adattare alcuni giocatori fuori dal ruolo naturale (in primis Walukiewicz).

Il futuro di Masina può dipendere da Coco

Il caso che tiene banco in casa Toro è quello di Saul Coco. Il difensore equatoguineano è corteggiato dall’Al-Duhail, club del Qatar. Il Torino ha già trovato l’accordo con la formazione araba, mentre il giocatore sembra essere orientato verso il no alla nuova destinazione.

La scelta di Coco potrebbe influire sul futuro di Masina. In caso di permanenza dell’ex Las Palmas, le gerarchie resterebbero le stesse della scorsa stagione. Dunque, Maripan e Coco titolari al centro della difesa e tutti gli altri ad attendere una chance. In caso di arrivo di un nuovo giocatore, invece, il nome di Masina potrebbe subire una variazione e cambiare le carte in tavola.

La stagione del difensore

Adam Masina è reduce da una stagione altalenante. L’ex Udinese è stato un titolarissimo di Vanoli nelle prime 10 giornate di campionato. Successivamente, il suo impiego è calato. L’arrivo di Biraghi a sinistra, l’adattamento di Walukiewicz a destra e la coppia intoccabile Coco-Maripan hanno condannato Masina alla panchina.

Il giocatore classe 1994 è consapevole del suo ruolo in squadra e potrebbe accettare di giocare sporadicamente. Il mercato è aperto e con il passare del tempo Masina definirà il suo futuro: restare a Torino e raccogliere pochi minuti o dire addio alla maglia granata.