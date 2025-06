Karol Linetty saluta il Torino dopo 5 stagioni passate sotto l’ombra della Mole. Utile per tutti gli allenatori che ha avuto

Oggi non è una data qualsiasi, oggi è il 30 giugno 2025. Il giorno 30 del mese di giugno in Serie A e non solo scadono i contratti dei giocatori. Questo è il caso di Karol Linetty, che a partire da domani non sarà un giocatore del Torino. Il centrocampista polacco saluta a paramentro zero e da oggi può cercare una nuova squadra. Il numero 77 ha passato 5 stagioni sotto l’ombra della Mole e non sono poche. Sempre a disposizione, si è ritagliato il suo spazio ed è stato utile per tutti gli allenatori che ha avuto. Classe 1995, il 2 febbraio ha compiuto 30 anni. Adesso parte la ricerca di una nuova sistemazione.

Sempre a disposizione

Linetty è stato portato in Italia dalla Sampdoria nella stagione 2016/2017. Era stato pagato 3 milioni di euro (il suo valore all’epoca) dal Lech Poznan in Polonia. Torino che lo ha preso nella stagione 2020/2021 per 7,5 milioni quando il suo valore era di 10. Il giocatore era stata una richiesta precisa di Marco Giampaolo. Poi è stato allenato da Nicola, Juric e Vanoli. Sempre a disposizione per 5 anni di fila, per tutti gli allenatori. Non si è mai tirato indietro ed è stato utile per tutti. Alti e bassi in granata, non ha mai avuto una continuità pazzesca, ma è stato anche capitano, dopo l’infortunio di Zapata e prima che la fascia passasse a Ricci. In fase realizzativa non ha inciso molto, ma si è dimostrato un guerriero in mezzo al campo, attaccato alla maglia.

Un vero professionista

Mai una parola fuori posto, anche quando lo spazio non era molto. Testa bassa e duro lavoro. Un atteggiamento giusto e che lo ha portato ad essere apprezzato dai tifosi. Il suo contratto inizialmente era di 4 anni, ma il 3 gennaio del 2024 è stato prolungato di un altro anno. Adesso però non c’è stato il rinnovo e la decisione è stata quella della separazione. Linetty è stato un vero professionista, fedele ai valori granata. Questo il suo score al Toro: 142 partite, 3 gol, 4 assist.