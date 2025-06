Yann Karamoh saluta il Torino dopo 3 stagioni: era arrivato dopo il mancato acquisto di Praet nell’estate del 2022

Oggi, 30 giugno 2025, scade il contratto di Yann Karamoh con il Torino. L’attaccante francese saluta a parametro zero il club granata dopo 3 stagioni. Quante occasioni sprecate per lui. Inizialmente il contratto con il Torino era di 1 anno, ma poi aveva convinto e allora era arrivato il rinnovo per altre 2 stagioni: da domani sarà ufficialmente svincolato e per lui potrebbero aprirsi anche le porte di una squadra all’estero come già accaduto in passato.

Karamoh: buon impatto al Torino

Karamoh è arrivato al Torino il 1° settembre del 2022 dal Parma al fotofinish, dopo che Vagnati non era riuscito a trovare l’accordo con il Leicester per il ritorno di Dennis Praet. L’impatto è stato positivo nella prima stagione con Juric: 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia arricchite da 5 gol, alcuni anche decisivi e importanti. Una piacevole sorpresa e così il rinnovo era arrivato con decisione, ma poi dalla stagione successiva la musica è cambiata.

Due stagioni deludenti

Stagione 2023/2024, l’ultima di Juric al Toro: Karamoh era partito con le migliori aspettative, ma lo spazio è stato sempre meno. Così a gennaio è andato in prestito in Ligue 1 al Montpellier ma neanche in Francia ha inciso molto. Poi sulla panchina granata è arrivato Vanoli: il giocatore è rimasto in rosa, senza andare di nuovo in prestito. Ha trovato poco spazio all’inizio, ma poi è stato titolare per una parte di campionato, complice anche l’infortunio di Zapata. In totale 0 gol in 29 partite giocate, solo 2 assist, tra cui quello a Vlasic nel derby di ritorno. Ora l’addio