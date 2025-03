Calciomercato Torino / Nonostante il reintegro in rosa, il centrocampista resta fuori dal progetto tecnico di Vanoli

L’ultima partita giocata da Ivan Ilic con la maglia del Torino è quella dello scorso 5 gennaio contro il Parma, nell’ultima giornata del girone di andata, da quel momento in poi, complice anche un infortunio, il centrocampista serbo non lo si è più visto in campo. E chissà se lo si rivedrà nelle prossime gare di campionato. Nelle scorse settimane, dopo che è tramontata l’ipotesi di un suo trasferimento in Russia, è stato reintegrato nella lista dei 25 calciatori iscritti al campionato (dove ha preso il posto di Duvan Zapata) ma non è certo un mistero che sia comunque ai margini del progetto tecnico di Paolo Vanoli: questo potrebbe rivelarsi un problema nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Torino: Ilic era stato pagato 17 milioni

In estate, infatti, Davide Vagnati proverà a portare a termine la cessione di Ilic ma il rischio che in questi mesi il valore del suo cartellino diminuisca ulteriormente è alto: se da qui alla fine del campionato dovesse giocare poco (o, peggio ancora, non dovesse più scendere in campo), le possibilità di incassare anche solo quei 17 milioni che erano stati spesi per acquistarlo dal Verona sarebbe sempre meno.

Rispetto allo scorso luglio, a gennaio il Torino era già stato costretto ad abbassare le proprie richieste economiche: la scorsa estate era stato raggiunto un accordo con lo Zenit San Pietroburgo per un trasferimento del centrocampista fissato a 25 milioni (poi l’affare sfumò perché Ilic non era convinto della destinazione), un mese fa la trattativa con lo Spartak Mosca era stata invece imbestiata a cifre inferiori, ovvero 17 milioni più 3 di bonus (cifra che la società russa aveva poi cercato di abbassare facendo tramontare la trattativa).

Vanoli non farà regali

Paolo Vanoli non ha però intenzioni di fare regali a Ilic e nelle prossime partite schiererà il suo numero 8 solamente se lo meriterà altrimenti, non appena sarà recuperato dall’influenza che lo ha costretto a saltare la trasferta di Parma, lo terrà in panchina. Di questo ne è consapevole anche lo stesso calciatore.