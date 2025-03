Tino Anjorin è l’osservato speciale di Torino-Empoli. A gennaio il giocatore inglese era stato sondato dai granata

Nell’Empoli che sabato farà visita al Torino c’è, tra gli altri, anche quel Tino Anjorin che è l’osservato speciale. Classe 2001 inglese, è arrivato nell’estate del 2024 a parametro zero dal Chelsea. Cresciuto nel club di Londra, ha giocato in prestito anche nella Lokomotiv Mosca, nell’Huddersfield e nel Portsmouth. Si tratta di un trequartista, ma può giocare anche come centrale o come mediano. In questa stagione ha giocato 17 partite: 3 assist e 2 cartellini gialli. Ma ha impressionato per forza fisica e duttilità. Il Toro, a gennaio, lo ha seguito da molto vicino.

A gennaio nella lista di Vagnati

A gennaio infatti, Ilic era stato messo in vendita. Al suo posto, i granata avevano pensato proprio a lui per sostituirlo. C’era infatti stato un sondaggio. Vagnati aveva messo quindi gli occhi su di lui. Adesso il direttore del Torino avrà l’occasione di vederlo dal vivo e fare le valutazioni adeguate in vista dell’estate. Un profilo giovane che piace molto. In Serie A ha fatto vedere di essere all’altezza, soprattutto nella prima parte di stagione. Poi con l’infortunio si è un po’ spento, come tutto l’Empoli in generale d’altronde.

Il rientro in gruppo

L’ultima partita l’ha giocata proprio a Torino, ma contro la Juventus: poi ha avuto un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori per le partite contro Milan, Udinese, Atalanta, Genoa e Roma. Solo 1 punto raccolto in queste ultime 5. Senza di lui in mezzo al campo, l’Empoli ha fatto fatica. Ma proprio a pochi giorni dalla sfida al Torino, è tornato in gruppo. Si è allenato con i compagni e farà parte dei convocati per Torino-Empoli. Senza di lui, il titolare è diventato Grassi. Ma adesso Anjorin è a disposizione e salgono le quotazioni per vederlo in campo, almeno a gara in corso, al Grande Torino.