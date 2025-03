Dall’arrivo di Biraghi il croato ha perso il posto da titolare, e adesso sembra improbabile che il Torino eserciti l’opzione di riscatto

Un’ultima partita prima della sosta, che può permettere a diversi giocatori di riposare. Il Torino affronterà sabato sera l’Empoli in una sfida che può valere tanto per le ambizioni del club, soprattutto nell’ottica di rendere quasi aritmetica la salvezza. Pochi cambi in vista per Vanoli, che dovrebbe confermare molti dei titolari scesi in campo a Parma lo scorso turno; tra questi anche Biraghi, che ormai si è definitivamente preso il ruolo sulla sinistra a discapito di Borna Sosa. Il terzino croato, che non ha mai pienamente convinto in questi 7 mesi da granata, ora deve rincorrere.

Sosa, fin qui è flop

20 partite, 0 gol e 0 assist: certamente non erano questi i numeri che i tifosi del Torino si aspettavano quando ad agosto hanno accolto con entusiasmo Borna Sosa, terzino con buoni margini di crescita e con un dignitoso passato alle spalle arrivato dall’Ajax. Il classe ’98 invece ha spesso faticato, non riuscendo a esprimersi al meglio né da quinto di sinistra né da terzino, nonostante Vanoli abbia spesso continuato a dargli fiducia anche nei momenti negativi. Ora però la musica è cambiata, e da quando è arrivato Biraghi il croato ha avuto molto meno spazio. L’ex capitano della Fiorentina si è infatti dimostrato sin da subito una certezza, riuscendo ad adattarsi praticamente prima rispetto a Sosa, che adesso è chiamato a rincorrere per chiudere la stagione in bellezza.

Il riscatto adesso è in dubbio

Chiudere la stagione in bellezza per sé stesso ma anche per convincere il Torino a investire su di sé, perché come noto a tutti il numero 24 è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Una cifra non elevatissima, ma comunque improbabile che il club la sborsi se il rendimento continua a essere questo. Tutto ancora da decidere: Sosa ha 10 partite di tempo – se avrà la possibilità di mettersi in mostra – per conquistare tutti.