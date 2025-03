Paolo Vanoli in conferenza stampa ha lanciato un messaggio alla società dicendo che in rosa non c’è un giocatore con le sue caratteristiche

Durante la conferenza stampa in vista dell’Empoli Paolo Vanoli ha parlato dell’infortunio di Lazaro e del fatto che nella rosa del Toro non ci sia un giocatore con le sue caratteristiche che lo possa sostituire. Il numero 20 granata infatti ha caratteristiche nettamente diverse dagli altri giocatori in rosa che possono ricoprire quel ruolo. Pedersen è più un terzino che un esterno di centrocampo e non fornirebbe la giusta spinta. Inoltre il livello tecnico dei due è anche molto differente. Salama invece è stato definito come troppo offensivo dal tecnico. Anche l’ipotesi di vedere Karamoh in quel ruolo è difficile in quanto il numero 7 è meglio a sinistra, mentre spostare Elmas da una posizione in cui sta facendo così bene sembra impossibile.

Le parole del tecnico a riguardo

Ecco le parole di Paolo Vanoli sulla questione del sostituto di Valentino Lazaro: “Non abbiamo un giocatore come Valentino, un ruolo che ci dà equilibrio. Pedersen lo vedo più a quattro, Dembelé è cresciuto come terzino, sicuramente lì sto valutando. Anche Karamoh sa farlo ma si esprime meglio a piede invertito, nel momento di difficoltà ci ha aiutato molto, poi ci sono altre soluzioni che ho in mente, Valentino in questo sistema ci garantisce equilibrio. Salama è molto offensivo per quel ruolo lì”. Sicuramente queste parole in conferenza stampa sono un chiaro messaggio alla società che dovrà intervenire sul mercato per consegnare al tecnico un sostituto del numero 20.

Silva cercherà di farsi notare in estate

Questa mancanza di un sostituto per Lazaro è pesante per i granata che ormai dovranno tirare avanti fino a fine stagione ma che sicuramente avranno bisogno di trovarne uno il prima possibile. Sicuramente la società sarà vigile sul mercato per cercare di regalare a Vanoli una riserva all’altezza di Lazaro. In questo contesto il giovane Silva cercherà di farsi notare dal tecnico. Il giovane brasiliano sta facendo una stagione strepitosa al Crotone e, anche se il salto dalla Serie C alla Serie A è un salto molto complicato, sicuramente potrebbe aiutare grazie alle sue doti nel giocare largo a destra.