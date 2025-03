Il presidente ha rivelato che il tecnico ha un’opzione per prolungare di una stagione: il contratto si allungherebbe fino al 2027

In questo ultimo periodo il Torino vive un ottimo momento ed è una delle squadre più in forma della Serie A. Qualcosa è cambiato nella testa dei giocatori dopo il brutto periodo e grande parte del merito va all’allenatore Paolo Vanoli. In questi mesi ha conquistato i tifosi del Torino ed è diventato un idolo. Schietto quanto basta, sincero, umile, con l’obiettivo di migliorarsi sempre attraverso la sua filosofia. Contro l’Empoli oltre ad aver diretto la squadra in campo, nel finale ha anche diretto i tifosi. Il suo intento è quello di unire più che mai. Ma non ha conquistato solo i tifosi.

Le parole di Cairo

Vanoli infatti ha conquistato anche il presidente Cairo. Finita la partita contro i toscani, il presidente ha spiegato: “Il futuro di Vanoli? Abbiamo ancora un anno e mezzo davanti, c’è anche un’opzione, non è il momento adesso ma ne parleremo”. Arrivato dal Venezia dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A, Vanoli non aveva mai allenato nella massima serie. Ma è stato ritenuto adeguato e pronto. Detto, fatto. Un ottimo impatto nel massimo campionato italiano da allenatore. Contratto di 2 anni (con opzione per il terzo). Ora il primo sta per finire, poi ci sarà il secondo. Ma Cairo ha rivelato un particolare non da poco: c’è l’opzione anche per il terzo anno.

Progetto a lungo termine

Questo testimonia il fatto che si tratta di un progetto a lungo termine. Totale fiducia nelle scelte del tecnico e nella sua personalità. Questo fattore del terzo anno allontana anche le voci di una possibile cessione societaria che nell’ultimo periodo si sono susseguite. Vanoli tra l’altro ha dovuto affrontare situazioni non facili. Su tutte le cessioni di Buongiorno e Bellanova (a sua insaputa quella dell’esterno) e l’infortunio di Zapata. Poi Schuurs, la contestazione continua, un mercato non all’altezza… Poi ha beneficiato del mercato di gennaio e si è rialzato insieme alla squadra.