Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la vittoria sull’Empoli e il momento della stagione

Prima di lasciare lo stadio, il presidente Cairo ha parlato della vittoria di Empoli e in generale della stagione. Su cosa sia mancato quest’anno? “Mah non lo so, guardiamo le cose positive… se si fa male Zapata è un contraccolpo, poi il nuovo sistema ha cambiato tutto positivamente, sicuramente l’impatto così non è buono. Poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto bene, poi il 2025 è stato un Nuon inizio anche senza i nuovi. Dove arriverà Casadei? Intanto ce lo godiamo… veramente fortissimo, fisicamente forte, tecnicamente bravo, testa sono tutte sue, inserimenti importanti, farà tanti gol. Anche Biraghi si è inserito bene, anche Elnas. Per Vlasic è la migliore stagione con noi, poi Maripan e Lazaro”. Sul paragone con l’andata: “Abbiamo sette punti in più rispetto all’andata. Oggi una vittoria sporca, meritavo quasi più a Parma, ma questa l’hanno voluta fortemente, ho visto un Empoli uomo su uomo, aggressivo”.

Sull’Europa: “Davanti corrono tanto, oggi il Milan ha vinto quindi i punti dal settimo posto sono nove, dobbiamo fare partita dopo partita. Sognare è lecito? Certo”. Sulla presenza al Filadelfia alla vigilia delle partite: “Vado perché mi fa piacere, c’è un bel rapporto con i ragazzi e col mister. Scaramanzia? Beh sì anche… Il futuro di Vanoli? Abbiamo ancora un anno e mezzo davanti, con opzione, non è il momento ma ne parleremo”.