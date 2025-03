L’attaccante è stato costretto a saltare la gara di Parma e non è tra i convocati per Torino-Empoli, ma il Paraguay lo ha chiamato ugualmente

All’elenco dei calciatori del Torino convocati in Nazionale si è aggiunto anche Antonio Sanabria. L’attaccante è stato infatti convocati dal Paraguay per le prossime gare di qualificazione al Mondiale del 2026. Resta però da capire se effettivamente risponderà alla chiamata del proprio ct: la punta infatti non è tra i convocati per la gara di questa sera del Torino contro l’Empoli a causa di un fastidio muscolare che lo aveva già costretto a saltare la trasferta di sabato scorso contro il Parma.