Il numero 10 dei granata è fondamentale per il gioco ma segna poco, Esposito è vicino alla doppia cifra in Serie A

La 29esima giornata di Serie A vedrà il Torino ospitare l’Empoli all’Olimpico Grande Torino. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti anche se per motivi diversi. I granata infatti vogliono raccogliere i tre punti per cercare di arrivare nel lato sinistro del tabellone. I toscani invece sono in zona retrocessione e hanno un disperato bisogno di trovare dei punti per cercare di restare in Serie A. La partita sarà sicuramente tesa e decisa dagli episodi. Sicuramente le qualità dei fantasisti delle due squadre saranno decisive. Da una parte Vlasic è sempre importantissimo nelle azioni offensive dei granata e contro il Monza lo ha dimostrato propiziando entrambi i gol del Toro. Il problema del numero 10 di Vanoli però è il fatto che non riesca a segnare con continuità, solamente 3 gol in questa stagione.

Esposito: prima punta o seconda punta, gioca ovunque e segna

Dall’altra parte il numero 99 dell’Empoli è un giocatore che può fare più ruoli. In questa stagione ne ha già ricoperti 3: il trequartista, la prima punta e la seconda punta. Esposito è in grado di fare tutti quei tre ruoli e di farli alla perfezione. In questa stagione ha giocato 15 partite come seconda punta segnando 3 gol e fornendo 1 assist, 8 partite da prima punta trovando 3 volte la rete e infine 1 partita da trequartista nella quale ha addirittura segnato una doppietta. In tutto 8 gol e 1 assist in Serie A, per un giocatore che in questa stagione si sta rivelando sempre più decisivo. L’attaccante italiano si trova meglio a giocare a sostegno della punta (spesso Colombo) con cui spesso durante le partite si scambia di posizione.

Fluidità nelle posizioni: una delle caratteristiche più pericolose di Esposito

Questa grande abilità di svariare su tutto il fronte offensivo e trovare la posizione dove può fare più male ai suoi avversari rende Esposito un giocatore estremamente pericoloso proprio per il fatto che non dà nessun tipo di riferimento ai difensori avversari. La difesa granata quindi dovrà stare attenta ai movimenti del giovane attaccante e di tutto il reparto offensivo dell’Empoli.