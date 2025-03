Nikola Vlasic, attaccante del Torino, ha finalmente trovato continuità. Il numero 10 adesso fa la differenza

Tante note positive in questo Torino di Paolo Vanoli: tra queste c’è che il Toro ha subito solo 1 sconfitta in queste ultime 10 partite in Serie A. Il risultato di Bologna è stato solo un incidente di percorso. Contro il Milan prima e contro il Monza poi, il Toro ha dimostrato la sua forza ma soprattutto la sua mentalità. Il nuovo modulo, il 4-2-3-1, ha portato molti benefici anche ai singoli giocatori. Tra cui anche Nikola Vlasic, numero 10 dei granata. Finalmente il croato (convocato con Sosa per il doppio impegno in Nazionale contro la Francia il 20 e 23 marzo) ha trovato continuità e adesso fa la differenza. Al centro, sulla trequarti, è il suo ruolo ideale: si muove, riceve palla, si abbassa e si alza nei tempi corretti. La qualità non è mai mancata, ma adesso sta rendendo come si deve.

Numeri di Vlasic in crescita

Contro il Monza ha messo il suo zampino in entrambe le reti. Prima ha portato palla per poi cederla a Lazaro in occasione del gol di Elmas. Poi ha imbucato verticalmente per Adams nel raddoppio di Casadei. In 21 partite ha collezionato 3 gol e 3 assist. 15 partite da titolare: numeri in costante crescita, che sottolineano il suo rendimento. Spicca il fatto che abbia preso 0 cartellini gialli nonostante abbia giocato 1411 minuti. In questo momento è il faro del Toro, il punto di riferimento per l’attacco quando si manovra in avanti.

Le parole di Vanoli

In estate non ha mai lavorato con la squadra tra ritiro di Pinzolo e tournée in Francia. Vanoli ha preferito che il classe 1997 smaltisse al meglio la pubalgia che lo aveva già fin troppo condizionato. Sempre considerato parte del progetto, adesso è al top della forma. Vanoli prima di Monza-Torino aveva detto: “I giocatori qualitativi si riconoscono anche tra di loro: Vlasic, Elmas, Sanabria sono tutti giocatori tecnici. Io non mi accontento mai, vorrei qualcosa in più da loro, anche da Vlasic vorrei qualche gol in più”. Vanoli si aspettava ormai da tempo questa continuità determinante da parte sua: il gol nel derby è stato un po’ il punto di svolta della sua stagione.