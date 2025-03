Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Monza e Torino valida per la 27esima giornata di Serie A

Il Torino di Vanoli affronterà domani alle 12.30 il Monza di Nesta. I granata vogliono assolutamente vincere la partita per dare continuità alla strepitosa vittoria contro il Milan per 2-1 e cercare di concludere il campionato arrivando almeno nella parte sinistra del tabellone. Dall’altra parte però ci sarà un Monza agguerrito e determinato a fare punti per cercare di salvarsi dalla retrocessione. A guidare i brianzoli c’è Alessandro Nesta che dopo essere stato esonerato è stato richiamato sulla panchina della squadra lombarda. In quest’occasione Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Vanoli

“La squadra arriva bene alla partita con il Monza. Quando vince una partita come quella contro il Milan l’autostima cresce. Stiamo tutti bene a parte Tameze che sta però guarendo, Salama ha avuto un piccolo fastidio alla schiena, vediamo se riusciamo a recuperarlo”.

Con Adams e Sanabria si può creare una concorrenza sana?

“Se si vuole migliorare bisogna creare una rosa dove ci sia una sana concorrenza, perché così ti esprimi meglio anche in settimane e questo ti aiuta a migliorare. Adams nella settimana precedente al Milan ha avuto questo piccolo fastidio all’adduttore ma siamo stati bravi a sostituirlo, Sanabria ha fatto un’ottima prestazione. Abbiamo la fortuna di avere due giocatori bravi”.

Gli episodi possono decisivi come all’andata?

“E’ una partita molto importante per noi. Andiamo ad affrontare una squadra diversa da quell’andata, perché il Monza ha cambiato diversi giocatori. Troveremo una squadra affamata che vuole i tre punti perché le partite a disposizione sono sempre meno. Mi piacciono queste partite perché voglio vedere la fame della mia squadra. È un’altra finale, diversa da quella contro il Milan, che dobbiamo affrontare con la mentalità giusta sapendo che i tre punti per noi sono importanti”.

La vittoria contro il Milan può aver cambiato il vostro campionato?

“Nel girone di ritorno ho detto che sono tutte finali, per quel che riguarda l’autostima, la vittoria contro il Milan è una di quelle che te la da. Questa autostima deve aiutarci in determinate situazioni con nella gestione della palla”.

Come hai visto la squadra in questa settimana?

“Come detto, le vittorie portano autostime e ti fanno lavorare meglio. Dobbiamo portare a Monza l’atteggiamento e la determinazione vista contro il Milan e aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico”.

Sanabria o Adams domani?

“O uno o l’altro o entrambi. Ho la fortuna di poter scegliere”

Dove si lavorerà per aumentare la pericolosità offensiva?

“L’obiettivo di ogni allenatore è quello di far si che la squadra possa creare le occasioni, a volte abbiamo creato i presupposti per fare gol ma non siamo riusciti a segnare. A me piace un calcio un po’ più diretto, meno di palleggio, anche se nella seconda parte abbiamo aggiunto qualcosa in più”.

Come cresce il feeling tra Elmas e Vlasic?

“Elmas sta crescendo, ho detto che ha più qualità di tutti ma è anche quello dei giocatori arrivati a gennaio che aveva meno condizioni. Il mio lavoro è quello di portarlo al massimo, lui magari si arrabbia se lo sostituisco ma poi deve correre anche in lunedì e martedì in allenamento per entrare in forma. I giocatori qualitativi si riconoscono anche tra di loro: Vlasic, Elmas, Sanabria sono tutti giocatori tecnici. Io non mi accontento mai, vorrei qualcosa in più da loro, anche da Vlasic vorrei qualche gol in più”.

A centrocampo c’è grande abbondanza, stai pensando di passare da un centrocampo a due a tre?

“Sì, assolutamente. E’ un reparto che a gennaio si è arricchito ma devo pensare al bene della squadra, non del giocatore. In questo momento sono sette giocatori per due posti, il bello avviene durante la settimana. La concorrenza stimola”.

Ora che la salvezza è vicina, si può sognare qualcosa in più?

“Io mi sono concentrato sul primo obiettivo da raggiungere, ho detto che avevo un macro obiettivo più grande. Lo step della salvezza non lo abbiamo ancora raggiunto. A Monza è uno scontro che vale sei punti importanti, dobbiamo avere la giusta determinazione”.

Come procede l’inserimento di Salama? Lui è musulmano, fa il ramadan?

“Abbiamo quattro giocatori musulmani: Elmas, Dembélé, Njie e appunto Salama. Abbiamo una struttura per stare dietro a questi ragazzi, con il nutrizionista stiamo lavorando. Non credo che il ramadan destabilizzi il suo stato di forma. Mi ha dato fastidio l’accanimento che c’è stato sui social nei confronti di Salama quando è arrivato. È un ragazzo interessante, giovane, ha un buon tiro, da qui alla fine penso che possa aiutare la squadra. Si sta allenando bene, sono convinto che arriverà anche il suo momento”.

Sosa ha recuperato?

“Sì, sta bene. Può giocare, è in ballottaggio con Biraghi. Biraghi lo conoscevo dall’Inter, con lui abbiamo aggiunto un giocatore che ha tecnica. Abbiamo due giocatori importanti”.

Ilic come è rientrato?

“Sapete cosa è passato durante il mercato invernale. Quando è tornato abbiamo parlato, gli ho voluto dire quello che pensavo in faccia. Adesso si deve conquistare la fiducia da parte dell’allenatore ma soprattuto da parte dei compagni. A me non serve un giocate che faccia due partite bene e quattro no. Sono convinto che possa dare ancora qualcosa di importante al Torino”.