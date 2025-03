Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha presentato la sfida contro il Torino di Paolo Vanoli in conferenza stampa

Domani alle 12:30 si gioca Monza-Torino. Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia: “Per la partita di domani contro il Torino portiamo Pessina in panchina. Anche Gagliardini sta accelerando. Stiamo cercando di stimolare tutti i giocatori, in tutti i modi possibili. Penso che a Roma potevamo fare meglio anche se ci mancava qualcuno. Non possiamo essere così molli e arrendevoli. Fare sette falli in una partita dove non hai possesso sono pochi. Recuperiamo anche D’Ambrosio, Birindelli e Castrovilli”.

Sul Torino

Sul Torino ha detto: “Il Torino è cresciuto molto. Nella partita di andata erano in un brutto momento e non siamo stati capaci di portare a casa la vittoria. La squadra moralmente non è al massimo, ma le partite con le squadre alla nostra portata dobbiamo giocarcele. Loro sono una bella squadra ed è stata costruita molto bene”.