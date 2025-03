La probabile formazione del Torino di Paolo Vanoli in vista della sfida contro il Monza allenato da Alessandro Nesta

Torino che si prepara ad affrontare il Monza domani in trasferta alle 12:30. Rispetto alla sfida vinta per 2-1 in casa contro il Milan, Vanoli potrebbe cambiare qualcosa, ma non è detto. L’unico che rimane out è Tameze. Sosa ha recuperato dalla sua influenza. Salama rimane in dubbio, ma c’è fiducia che possa essere della partita. Gli altri infortunati a parte Tameze sono Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan e Njie. Ci sono dei dubbi per Paolo Vanoli in tutti i reparti.

Ballottaggi in difesa e in mezzo al campo

Vanoli dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In porta c’è Vanja Milinkovic-Savic e non si tocca. Paleari e Donnarumma a disposizione. I due centrali anche non si toccano e sono Maripan a destra e Coco a sinistra. Come terzino destro è ballottaggio tra Pedersen e Walukiewicz. Diamo il secondo in vantaggio sul primo. Dembelé sullo sfondo. A sinistra invece il ballottaggio è tra Biraghi e Sosa. In questo caso il primo è in vantaggio sul secondo. Masina sullo sfondo. Passando al centrocampo, Ricci è fondamentale ed è il capitano. Al suo fianco, Casadei più di Gineitis che è pronto a subentrare. In panchina Linetty e Ilic.

Adams o Sanabria per l’attacco

Sulla trequarti, Vanoli dovrebbe confermare Lazaro a destra, Vlasic al centro ed Elmas a sinistra. L’unico ad essere insidiato dei 3 è Elmas con Karamoh che scalpita. Ma il numero 11 dovrebbe battere la concorrenza, anche di Salama. Infine, la punta. Il ballottaggio maggiore. Adams è tornato a disposizione, ma Sanabria contro il Milan ha fatto molto bene. Sanabria è favorito, ma occhio anche all’opzione 2 punte insieme che porterebbe al 3-5-2.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 del Torino probabili per il Monza.

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembelé, Pedersen, Linetty, Ilic, Gineitis, Karamoh, Salama, Adams. All: Vanoli.

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Tameze

Squalificati: nessuno