La probabile formazione del Monza di Alessandro Nesta per la partita in casa contro il Torino di Paolo Vanoli

Rispetto alla partita contro la Roma, persa per 3-0 in trasferta, Alessandro Nesta è costretto a cambiare qualcosa nel suo 3-4-2-1 per la sfida al Torino. Carboni si è fatto male nel corso dell’ultima gara. Gagliardini sta recuperando ma non ci sarà, così come Caprari. A loro 3 si aggiungono Forson, Caldirola, Akpa Akpro e Sensi. Quindi in tutto sono 7 i non disponibili. Ma Nesta perlomeno recupera D’Ambrosio, Pessina e Castrovilli. Non ci sono molti ballottaggi.

La difesa e il centrocampo

Il modulo è il consueto 3-4-2-1. In porta gioca il titolare, Filippo Turati. Panchina per Pizzignacco e Mazza. Al centro della difesa, dopo la squalifica, torna Izzo. Ai suoi lati D’Ambrosio a destra e Palacios a sinistra. I primi due hanno un passato in granata. Il terzo invece, è in prestito dall’Inter. Panchina per Lekovic e Brorsson. Sulle fasce, a destra Pedro Pereira e a sinistra Kyriakopoulos. Birindelli recuperato, ma va in panchina. In mezzo al campo ci sono Bianco, altro ex Toro e Urbanski che è in prestito dal Bologna. In panchina dall’inizio Pessina, Castrovilli e Zeroli.

L’attacco

I due trequartisti favoriti a giocare dal primo minuto sono Ciurria (capitano) a destra e Dany Mota Carvalho a sinistra. A disposizione ci sono Keita, Vignato e Martins. L’unica punta, che guida il reparto, è il nuovo acquisto con la maglia numero 35 Ganvoula. Non ha ancora segnato in Serie A. Petagna spera e lo insidia, ma parte dietro nelle gerarchie. Come prima punta, può giocare anche Mota. In quel caso, ci sarebbe uno slot libero sulla trequarti.

La probabile formazione del Monza

Ecco il probabile 11 del Monza per il Torino.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. A disp. Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Brorsson, Zeroli, Keita, Birindelli, Martins, Vignato, Pessina, Castrovilli, Petagna. All: Nesta.

Indisponibili: Caldirola, Akpa Akpro, Sensi, Caprari, Forson, Carboni, Gagliardini

Squalificati: nessuno