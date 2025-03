I convocati di Nesta e Vanoli per la sfida tra Monza e Torino in programma per domenica 2 marzo alle ore 12.30

Manca ormai poco alla sfida tra Monza e Torino. Entrambe le squadre sono motivate a portarsi a casa i tre punti anche se per motivi diversi. Il Toro di Vanoli cerca la continuità necessaria a finire il campionato quantomeno nella parte sinistra del tabellone, il Monza di Nesta invece ha un disperato bisogno di punti per cercare la salvezza. I granata dovranno stare attenti perché il Monza, dopo la sconfitta con la Roma per 4-0, avrà ancora più voglia di rivalsa.

I convocati di Nesta

Tra i convocati di Nesta per la partita contro il Torino ci sono anche gli ex granata Izzo e D’Ambrosio.

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.

Difensori: Brorsson, Leković, Izzo, Pedro Pereira, Birindelli, Palacios, D’Ambrosio, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Castrovilli, Zeroli, Pessina, Bianco, Ciurria.

Attaccanti: Urbański, Keita, Forson, Ganvoula, Petagna, Mota Carvalho, Martins, Colombo, Vignato.

I convocati di Vanoli

Sono 22 I calciatori convocati da Vanoli per la partita contro il Monza. Tra questi, per la prima volta dopo circa due mesi, c’è anche Ilic. Assente invece Salama a causa di un problema alla schiena. Ancora out Tameze.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Maripan, Masina, Pedersen, Sosa, Walukiewicz

Centrocampisti: Casadei, Elmas, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Vlasic

Attaccanti: Adams, Karamoh, Sanabria