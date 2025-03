Le formazioni ufficiali di Monza-Torino: Vanoli conferma Biraghi come terzino sinistro ed Elmas sulla trequarti

Adams torna al centro dell’attacco del Torino. Dopo essere rimasto in panchina contro il Milan, lo scozzese si rivede come terminale offensivo della formazione granata, alle sue spalle è confermato il tridente formato da Lazaro, Vlasic ed Elmas. A centrocampo confermato Casadei al fianco di Ricci. Nel Monza c’è Ganvoula come terminale offensivo.

Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Birindelli; Keita, Kyriakopoulos; Ganvoula. A disp. Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Brorsson, Urbanski, Forsson, Ciurria, Mota, Martins, Vignato, Pessina, Colombo, Castrovilli, Petagna. All: Nesta.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembélé, Pedersen, Linetty, Ilic, Gineitis, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.