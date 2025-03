I due giocatori del Torino sono stati convocati per la doppia sfida di Nations League contro la Francia il 20 e 23 marzo

Sono due i giocatori del Torino convocati dal ct croato Dalic per la doppia sfida in programma il 20 e il 23 marzo contro la Francia, valida per i quarti di finale di Nations League. Sia Sosa che Vlasic fanno parte dell’elenco diramato dalla Federazione croata.

I convocati della Croazia

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Dominik Livaković (Fenerbahçe), Ivica Ivušić (Paphos), Dominik Kotarski (PAOK).

Difensori: Joško Gvardiol (Man City), Josip Juranović (Union), Duje Ćaleta-Car (Lyon), Borna Sosa (Torino), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco), Marin Pongračić (Fiorentina).

Centrocampisti: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Man City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Dinamo Zagabria), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Dinamo Zagabria), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Attaccanti: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Franjo Ivanović (Union).