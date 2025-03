Aaron Ciammaglichella è stato convocato con l’U20 dell’Italia dal mister Bernardo Corradi, Cacciamani con l’U18

Aaron Ciammaglichella è stato convocato nella Nazionale Under 20. Il CT Bernardo Corradi ha deciso di chiamare il centrocampista di proprietà del Torino in prestito alla Ternana da gennaio. Il giovane centrocampista sarà impegnato nell’ultima partita di Elite League contro la Turchia in programma per il 20 marzo alle 16 in Turchia. Anche Cacciamani è stato convocato, lui in Under 18. Il tecnico Daniele Franceschini ha selezionato il centrocampista granata per la doppia sfida amichevole contro il Belgio, una il 21 marzo alle 16 e una il 24 marzo alle 12.

L’elenco dei convocati under 20

Portieri: Jacopo Seghetti (Empoli), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Richi Agbonifo (Verona), Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Matteo Cocchi (Inter), Francesco Coppola (Vis Pesaro), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Sudtirol), Giacomo Stabile (Alcione Milano);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Aaron Ciammaglichella (Ternana), Matteo Cichella (Frosinone), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Patrick Nuamah (Brescia), Kevin Zeroli (Monza);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Ismael Konate (Empoli), Alessio Vacca (Juventus), Dominic Vavassori (Atalanta).

L’elenco dei convocati under 18

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Nirash Raffaello Perera (Milan), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Alessio Cacciamani (Torino), Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Lorenzo Ossola (Milan), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Alessandro Crimaldi (Bochum), Jamal Iddrissou (Inter), Luca Messori (Ajax).