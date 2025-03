Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sosta di marzo per le nazionali: tra di loro i centrocampisti granata Ricci e Casadei

Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sosta di marzo per le nazionali. L’ex allenatore del Napoli ha incluso nella lista ben due giocatori granata, entrambi centrocampisti. Oltre all’ormai solita convocazione di Ricci è arrivata anche quella di Cesare Casadei che, a pochi giorni dall’intervista in cui dichiarava la nazionale un suo obiettivo, ha ricevuto una chiamata importante dal CT azzurro. Per l’ex giocatore del Chelsea è la prima convocazione in nazionale. Gli azzurri dovranno affrontare due sfide difficili oltre che importanti contro la Germania per i quarti di finale di Nations League. Il 20 marzo si giocherà l’andata in Italia e il 23 marzo il ritorno in Germania.

La lista dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).