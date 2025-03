Sanabria, Walukiewicz e Lazaro in dubbio per l’Empoli, decisivo l’allenamento di oggi per capire se saranno a disposizione

Nella conferenza stampa di oggi di Vanoli ha parlato della situazione degli infortunati. In vista della sfida contro l’Empoli infatti ben 3 giocatori del Toro sono in dubbio: Lazaro, Sanabria e Walukiewicz. Il paraguaiano è alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori anche contro il Parma. Il numero 9 infatti non era stato convocato per la scorsa sfida di campionato ed è ancora in dubbio per quella di domani contro i toscani. Il polacco invece contro il Parma ha giocato per tutti i 90 minuti del match nella, ormai consueta, posizione di terzino destro al posto di Pedersen. Tuttavia ora potrebbe non riuscire a giocare contro l’Empoli. Vanoli spera di recuperare il suo numero 4 per poterlo utilizzare o come terzino oppure come difensore centrale.

Lazaro in dubbio: il più difficile da sostituire

Un altro ad essere in dubbio è Valentino Lazaro. L’esterno d’attacco del Toro contro il Parma ha subito un brutto colpo e non è ancora stato recuperato del tutto. L’austriaco potrebbe non essere della gara ed è quello dei tre che probabilmente è più difficile da recuperare. Ecco le parole di Vanoli riguardo al possibile sostituto dell’ex Inter: “Non abbiamo un giocatore come Valentino, un ruolo che ci dà equilibrio. Pedersen lo vedo più a quattro, Dembelé è cresciuto come terzino, sicuramente lì sto valutando. Anche Karamoh sa farlo ma si esprime meglio a piede invertito, nel momento di difficoltà ci ha aiutato molto, poi ci sono altre soluzioni che ho in mente, Valentino in questo sistema ci garantisce equilibrio. Salama è molto offensivo per quel ruolo lì”.