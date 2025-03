Cercato a lungo nel mercato invernale, Christian Kouamé ritrova il Torino ma da avversario, dopo essere andato all’Empoli

Il Torino torna in campo in campionato dopo il pareggio di Parma, e lo fa ospitando l’Empoli di Roberto D’Aversa. Una sfida piena di doppi ex, da Pellegri a Ricci passando per Walukiewicz e Sazonov, ma caratterizzata anche da incroci di mercato particolari. Su tutti, il più recente e allo stesso tempo più rilevante è quello che lega Kouamé e il Toro, che a gennaio sono stati vicini prima che l’ivoriano venisse ceduto agli azzurri.

Kouamé ritrova il Toro

Sembra passato molto tempo, invece tutto accadeva poco meno di due mesi fa. Cairo e Vagnati, alla disperata ricerca di un attaccante, sono arrivati a bussare anche alla Fiorentina per provare a prendere Kouamé. Non una vera prima punta, ma un giocatore offensivo duttile in grado di poter ricoprire vari ruoli nel 4-2-3-1 di Vanoli. I due club hanno provato a impostare una trattativa che avrebbe coinvolto in uno scambio sia lo stesso ivoriano che Sanabria, il quale sembrava indirizzato a partire. Dopo però tutto si è congelato per un po’, e le parti non si sono più sentite. La viola ha ceduto Kouamé proprio all’Empoli, mentre il Toro alla fine è andato su Salama, che però fino a questo momento non ha ancora raccolto un minuto con la maglia granata.

Ora avversario

L’avventura empolese dell’ivoriano, però, non è iniziata nel migliore dei modi. D’Aversa gli sta dando molta fiducia facendolo scendere sempre in campo, ma fino a questo momento il classe ’97 non ha rispettato le aspettative. Né gol né assist per lui, che era arrivato come rinforzo per raggiungere la salvezza. Ora invece l’Empoli si trova in piena zona retrocessione, e ha bisogno dei suoi gol per tornare in alto.