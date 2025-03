Verso la partita di sabato sera Torino-Empoli. Samuele Ricci è il grande ex della sfida e adesso è capitano del Toro

Dopo due partite in trasferta contro Monza e Parma, il Torino è pronto per tornare a giocare davanti al suo pubblico. Sabato sera, in occasione della 29^ giornata di Serie A, arriva l’Empoli al Grande Torino. Poi prima della giornata successiva, ci sarà la pausa dedicata alle Nazionali. Samuele Ricci è il grande ex della sfida. Nato a Pontedera, il classe 2001 è cresciuto nell’Empoli e poi si è trasferito al Toro, squadra di cui adesso è anche capitano. I granata lo hanno preso a gennaio del 2022, al costo di 1 milione in prestito. Poi in estate è stato riscattato per 8,50 milioni di euro. All’epoca valeva 12 milioni di euro, adesso ne vale circa 30. Una crescita incredibile, sia come uomo che come giocatore.

Il momento d’oro

Ricci sta facendo una stagione fantastica. Finora ha giocato 27 partite, tutte da titolare, condite da 1 gol e 1 assist. 7 cartellini gialli, solo Bologna-Torino saltata per squalifica. Troppo importante per Vanoli. Proprio senza di lui in campo, è arrivata l’unica sconfitta nelle ultime 11 partite giocate tra 7 pareggi e 3 vittorie. In zona gol, può ancora migliorare ed essere più incisivo. Ma per il resto fa girare la squadra ed è diventato anche un leader con la fascia da capitano sul braccio. Ora si prepara ad affrontare per la prima volta la sua ex squadra da capitano.

La Nazionale e il futuro

Prima Mancini, adesso Spalletti. Non solo Juric e Vanoli con il Torino. Anche per la Nazionale è un punto fermo. Non ha partecipato ad Euro 2024, ma poi si è ripreso il suo spazio anche in azzurro. Insieme a Casadei, nuovo arrivo del Torino, forma una coppia del futuro in ottica Nazionale Italiana di calcio. In estate, molte squadre avranno gli occhi su di lui. Tanto dipenderà dal Torino e dal tipo di progetto che vorrà portare avanti. Ma senza Europa, è molto probabile che lo scenario sarà lo stesso di Bremer, Buongiorno, Bellanova…