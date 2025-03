Mirko Ferretti, ex calciatore, allenatore delle giovanili e osservatore del Torino ha svelato un retroscena riguardo a Ronaldo

Ronaldo sarebbe potuto essere un calciatore del Torino. A svelare l’incredibile retroscena è stato Mirko Ferretti, ex centrocampista granata negli anni ’60, poi allenatore della Primavera negli anni ’70, vice di Gigi Radice dal 1977 al 1979 e in seguito anche osservatore. Intervenuto ai microfoni del podcast GoldPlay, ha spiegato quanto accaduto nella stagione 1993/1994.

Ferretti: “Me lo aveva segnalato un mio amico, l’anno dopo andò al PSV”

“Sarei dovuto andare a Porto Alegre a vedere giocare Ronaldo, un mio caro amico uruguaiano me lo aveva segnato, mi aveva parlato di questo attaccante che aveva 17 anni che giocava già nella Copa Libertadores (all’epoca giocava nel Cruzeiro, ndr), mi aveva detto che aveva un gran fisico e andava via come un treno. Io ho detto al presidente Goveani “andiamo”. Lui mi ha risposto che non poteva, di aspettare, c’erano dei movimenti particolari a livello di società in quel periodo. Poi Ronaldo era andato a giocare a Colonia con la Nazionale contro la Germania, allora ho ridetto a Goveani di andarlo a vedere e mi aveva mandato ma quella partita non aveva giocato, lui era giovane ed era rimasto in panchina, avevano giocato altri nel Brasile. Non se ne fece nulla e l’anno dopo Ronaldo andò al PSV Eindhoven”, ha raccontato. La storia del Fenomeno è poi nota a tutti.