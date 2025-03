I precedenti di Torino-Empoli in Serie A: perfetto equilibrio in Piemonte tra le due squadre, con 4 vittorie per parte e 4 pareggi

Archiviata la sfida pareggiata contro il Parma, è tempo di pensare all’Empoli. I toscani, nonostante il brutto periodo in campionato, sono una squadra molto ostica che giocherà con il fuoco agli occhi. Inoltre, così come capitato alla Juventus qualche settimana fa, hanno già fatto male al Toro eliminandolo dalla Coppa Italia. C’è da fare anche i conti con la storia, considerando come il bilancio delle partite di Serie A giocate in Piemonte tra le due squadre sia di totale equilibrio: 4 vittorie granata, 4 dei toscani e 4 pareggi, in sfide spesso molto bloccate.

L’ultimo precedente

L’ultima partita di campionato giocata al Grande Torino risale al 16 dicembre 2023, quando i granata di Juric superarono per 1-0 la squadra di Andreazzoli grazie a un gol di Zapata al 25′, che indirizzò la sfida nei binari giusti. Con quella vittoria sembrava più raggiungibile il sogno Europa, che però a fine campionato non venne raggiunto per pochissimi punti.

Il 3-0 del Boxing Day

L’altra vittoria più recente risale invece alle feste natalizie del 2018, con esattezza all’ultimo Boxing Day giocato in Serie A. In un clima molto festivo Torino ed Empoli si affrontarono al Grande Torino alla ricerca di tre punti pesanti: la sfida venne vinta nettamente proprio dai granata, che con un 3-0 stabilirono la vittoria più larga nella storia delle sfide contro gli azzurri. Nkolou, De Silvestri e Iago Falque i marcatori, che permisero al Toro di ottenere tre punti importanti con vista Europa.

L’autogol di Padelli

Come sempre, non solo precedenti dolci. Perché Torino-Empoli è anche la sfida del 2015, che avrebbe potuto avvicinare i granata all’Europa e che invece ha smorzato i sogni dei tifosi. In quell’occasione, a 4 giornate dal termine del campionato, la squadra di Ventura aveva una grande opportunità per avvicinarsi alle zone alte della classifica, ma non la sfruttò a causa di un autogol clamoroso di Padelli.