Il nuovo acquisto del mercato invernale e il laterale ex Sassuolo sono stati convocati dai loro CT per le sfide di marzo

Dopo quasi 5 mesi di assenza, tornano le nazionali per delle sfide molto importanti. Alcune, come l’Italia, si giocheranno il passaggio alle semifinali di Nations League, mentre altre esordiranno nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Tra queste anche la Macedonia e la Norvegia, che per questa sosta di marzo hanno convocato due giocatori granata come Elmas e Pedersen.

Elmas e Pedersen convocati

La nazionale di Elmas avrà due partite molto importanti contro Liechtenstein e Galles, che indirizzeranno già la strada verso il Mondiale. La Norvegia se la vedrà invece contro Moldavia e Israele, in attesa di capire chi tra Italia e Germania si aggiungerà al girone di qualificazione.