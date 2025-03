In attesa dell’ufficializzazione della lista diramata di Spalletti, Ricci e Casadei sono tra i nomi in ballo per questa sosta

Un ultimo scoglio, l’Empoli, e poi sarà tempo di riposare una volta per tutte. 4 mesi dopo l’ultima volta tornano le nazionali, e il calcio per club si ferma per un po’ di tempo. Per Vanoli sarà l’occasione giusta per riflettere sugli schemi tattici e non solo, mentre per i giocatori per mettersi in mostra con le loro nazionali. Come negli altri mesi saranno tanti i calciatori granata impegnati con le maglie dei propri paesi, e tra questi probabilmente ci saranno anche Ricci e Casadei. I due, che stanno convincendo molto, aspettano la chiamata di Spalletti – che dovrebbe arrivare domani – per la doppia sfida contro la Germania.

Ricci per la conferma

Nel nuovo progetto azzurro portato avanti da Spalletti, che punta tanto sui giovani in vista del Mondiale del 2026, un ruolo cardine ha Samuele Ricci. Il capitano granata è sempre stato convocato dal CT nelle ultime tre campagne (anche se in quella di novembre non ha potuto rispondere presente a causa di una distorsione alla caviglia), e anche in questa, con la doppia sfida contro la Germania all’orizzonte, si candida a esserci. Come spesso accaduto l’ex allenatore del Napoli dovrebbe portare con sé due registi, e al momento oltre al numero 28 del Torino ci sono Rovella e Locatelli in lizza, con il mediano della Juventus che parte poco dietro. L’ottimo rendimento mostrato da novembre ad adesso dovrebbe garantire un posto a Ricci.

Casadei per una prima volta

Se Ricci è ormai un giocatore chiave del progetto dell’Italia, Casadei punta a esserlo. Le ottime prestazioni messe insieme sin da quando è tornato nella penisola potrebbero valere infatti la prima convocazione con la nazionale maggiore, anche se non sarà facile per la vasta concorrenza. In ogni caso l’ex Chelsea sarà impegnato con la maglia azzurra, visto che se Spalletti non dovesse trovare spazio per lui l’Under 21 di Nunziata sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte.