I due difensori granata, arrivati in estate, sono stati convocati da Polonia e Cile per le sfide internazionali di marzo

4 mesi dopo l’ultima volta il calcio per club si ferma per dar spazio alle nazionali, che tornano con delle sfide molto importanti. In Europa iniziano infatti le qualificazioni al Mondiale 2026, mentre negli altri continenti vanno avanti; sarà dunque una sosta molto importante per i giocatori convocati, che avranno l’onore di lottare per qualcosa di fondamentale per i propri paesi. Tra questi ci sono anche Walukiewicz e Maripan, che si aggiungono alla lunga lista di granata che lasceranno il Filadelfia la prossima settimana.

Walukiewicz e Maripan convocati

L’ex Empoli è stato convocato dalla Polonia per le partite contro Lituania e Malta, che come detto apriranno il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. El Toqui, invece, è stato chiamato a guidare il Cile per le sfide contro Paraguay ed Ecuador; saranno due impegni decisivi per La Roja, che a 6 partite dal termine si trovano a -4 dalle posizioni utili per qualificarsi al Mondiale.