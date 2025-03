Ecco dove vedere Torino-Empoli in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma sabato 15 marzo alle 20.45

Tutto pronto per Torino-Empoli, sfida valida per la 29ª giornata di Serie A. I granata affrontano i toscani in una partita molto importante, soprattutto per la squadra di D’Aversa che si trova al momento in zona retrocessione. La partita, in programma sabato 15 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. Per quanto riguarda quest’ultimo, i canali dedicati sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.