L’attaccante scozzese, se dovesse andare a segno sabato all’Olimpico, battezzerebbe la squadra toscana come sua nuova vittima preferita

La 29a giornata è alle porte e Ché Adams ha l’opportunità di timbrare il terzo cartellino consecutivo contro la squadra di D’Aversa, un altro centro porterebbe i toscani a diventare la sua vittima preferita in stagione. Sono già due i precedenti giocati di quest’anno contro l’Empoli e l’attaccante scozzese ha dimostrato un’ottima familiarità con la porta avversaria. I toscani nonostante il successo ottenuto in Coppa Italia contro la Juventus arriveranno all’Olimpico Grande Torino con una serie negativa di risultati avendo totalizzato solo tre punti nelle ultime tredici partite di campionato. L’incertezza sulla presenza di due dei centrali titolari avversari Ismajli e Viti potrebbe dare ancora più possibilità ad un Ché Adams in fiducia, che dopo essersi sbloccato la scorsa settimana tenterà di realizzare il decimo gol stagionale.

Gli ultimi confronti

Nel suo primo incontro di Coppa Italia, giocato contro l’Empoli ai sedicesimi di finale, l’ultimo granata ad arrendersi fu proprio Ché Adams che sancì il temporaneo pareggio con un’incornata sotto la traversa. Tre mesi più tardi nello stadio Carlo Castellani in una partita di sostanziale parità il talento scozzese riuscì ad ottenere il gol vittoria con una prodezza da metà campo che assicurò ai granata i tre punti.

Un’occasione ideale

Dopo un inizio di stagione positivo che aveva portato la squadra di Vanoli a condividere il primo posto con altre tre squadre, i granata hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Zapata lasciando a Ché Adams il compito di sostenere il reparto offensivo della squadra, una responsabilità di cui è riuscito a farsi carico realizzando 8 reti in campionato e 3 assist. Le sue ottime prestazioni l’hanno portato a diventare un punto cardine della squadra e i tifosi granata sono fiduciosi che contro l’Empoli possa continuare la sua striscia positiva.