Nelle ultime tre giornate di Serie A il Toro ha segnato 6 gol e due di questi hanno portato le firme dei centrocampisti

Fin da inizio stagione il Torino ha fatto fatica a trovare i gol dei centrocampisti. Prima dell’arrivo dei nuovi acquisti del mercato invernale infatti ad aver contribuito direttamente ad almeno un gol dei centrocampisti erano stati Gineitis con un gol e un assist, Ricci con 1 gol e 1 assist, Ilic con 1 gol e Linetty con 1 gol (non consideriamo tra i centrocampisti né Elmas, né Vlasic, che agiscono sulla trequarti e sono calciatori per caratteristiche più offensivi). Numeri decisamente bassi per una squadra che contro l’Inter aveva perso il suo bomber, Zapata, e proprio per questo aveva bisogno della collaborazione di tutti in area di rigore. Nessuno dei centrocampisti a disposizione di Vanoli aveva infatti le caratteristiche d’inserimento necessarie per segnare tanto. Il solo era Gineitis, ma ora la situazione sembra cambiata.

Casadei un mediano d’inserimento

Dalla partita contro il Milan però tutto è cambiato. Infatti contro Milan, Monza e Parma i granata hanno segnato 6 gol e i centrocampisti ne hanno segnati 2 di questi. Il primo è stato il gol di Gineitis contro il Milan, poi è arrivato quello di Casadei contro il Monza. In particolare l’arrivo del numero 22 ha completamente stravolto la situazione. Il giovane infatti ha rapidamente scalato le gerarchie e con le sue doti fisiche e tecniche e la capacità di inserirsi in area di rigore contro il Monza è stato il giocatore del Toro con più tiri e con più tocchi nell’area avversaria. Un giocatore del genere sa sempre come rendersi pericoloso e ai granata può fare veramente comodo.

Coppia italiana in mediana: Ricci-Casadei

A funzionare in maniera strepitosa è in particolare la coppia italiana che si è formata in mediana, composta da Ricci e Casadei. L’ex giocatore dell’Empoli è più un giocatore di geometrie, un centrocampista in grado di dettare il tempo del gioco e da cui passano tutti i palloni. Il suo compagno di reparto ha invece caratteristiche completamente diverse, il suo strapotere fisico e la sua statura gli permettono di essere sempre pericoloso in area sui palloni alti, ma le sue capacità d’inserimento gli consentono anche di arrivare sul pallone con i tempi giusti per insaccare.