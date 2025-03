Dopo i 3 gol segnati nelle 4 partite, il macedone è alla ricerca della prima rete all’Olimpico Grande Torino contro l’Empoli

Dopo il pareggio contro il Parma, il Torino si prepara ad affrontare l’Empoli per andare alla ricerca della 3ª vittoria nelle ultime 4 partite. Sarebbe un bottino niente male per il club granata, che inoltre nelle 10 partite del 2025 ha perso soltanto una volta, al 90′ contro il Bologna a causa di uno sfortunato autogol. Gli acquisti di gennaio in questo senso hanno aiutato la squadra a intraprendere la strada giusta, e partita dopo partita si stanno rivelando decisivi. Su tutti Elmas, che in sole 4 partite giocate con la maglia granata ha già messo a segno 3 gol. La casualità ha voluto però che venissero segnati tutti in trasferta: contro l’Empoli, dunque, il macedone va alla ricerca della prima rete segnata all’Olimpico Grande Torino.

Elmas vuole infiammare l’Olimpico

4 partite e soli 246 minuti sono bastati a Eljif Elmas per prendersi il Torino: 3 gol contro Bologna, Monza e Parma, per una media di una rete ogni 82 minuti. Le premesse erano delle migliori, ma nemmeno lui stesso avrebbe potuto immaginare di impattare in maniera così decisiva nel nuovo club, soprattutto dopo aver giocato soltanto 6 partite in 5 mesi con il Lipsia. Invece i tifosi ora si godono il loro nuovo fuoriclasse, in attesa che possano esultare anche dal vivo e urlare il suo nome per un gol. Le prime tre reti sono infatti arrivate nelle partite giocate fuori casa, mentre contro il Milan – nonostante la vittoria – non è riuscito a dire la sua. Adesso arriva un Empoli in crisi, l’occasione perfetta per continuare a segnare e conquistare ancor di più i tifosi. Nella speranza che questo possa durare a lungo e non soltanto fino a maggio.