Il club granata ha effettuato un sondaggio per il centrocampista dell’Empoli, che rappresenta l’alternativa a Casadei

Se la parte sportiva del Torino è totalmente focalizzata sul derby di oggi pomeriggio, quella dirigenziale deve tenere gli occhi aperti anche lato mercato. Vagnati e Cairo continuano a lavorare con l’obiettivo di consegnare il prima possibile a Vanoli il primo colpo di questa sessione invernale di calciomercato, e tutte le strade portano a un centrocampista. Il primo nome in lista continua a essere Casadei, a maggior ragione ora che non c’è più la concorrenza del Napoli. I contatti con il Chelsea vanno avanti, ma in ogni caso la società vuole cautelarsi e valuta altre possibilità. In questo senso, Vagnati ha fatto un sondaggio per Tino Anjorin dell’Empoli, centrocampista inglese anche lui con un passato al Chelsea.

Il Toro su Anjorin

Il classe 2001, arrivato in estate, si è messo in mostra, e ha attirato gli occhi di alcuni club tra cui anche l’Atalanta. In ogni caso la situazione sembra chiara: il Torino è alla ricerca di una mezzala, e la priorità è sempre rappresentata da Cesare Casadei.