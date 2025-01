Nel post partita Cairo ha rilasciato dichiarazioni riguardo a una trattativa in stallo a causa di altri fattori, ecco a chi si riferiva

Nel post partita di ieri, Urbano Cairo, ha rivelato un dettaglio interessante riguardo alla trattativa di mercato per rinforzare l’attacco. “Senza fare nomi, ma le cose si leggono: un club vende un giocatore, e allora non vende l’altro. E devi semore stare attenti a fare delle operazioni che non siano fuori logica.” Come vi abbiamo raccontato, Simeone era uno dei principali obiettivi del Torino, un attaccante di spessore su cui i granata avevano messo gli occhi da tempo. Tuttavia, la situazione si è complicata in modo inaspettato. Il Napoli, squadra con cui il Toro stava trattando per l’argentino, ha deciso di cedere un altro giocatore di grande valore, Khvicha Kvaratskhelia. Questa mossa ha inevitabilmente influito sulla disponibilità di Simeone, creando una situazione di stallo e rendendo la trattativa molto più difficile.

La ricerca della punta

Nonostante il contrattempo con Simeone, il Torino non ha intenzione di mollare la caccia a un attaccante. L’acquisto di una punta rimane una priorità assoluta per la sessione di mercato di gennaio. La squadra ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo per cercare di migliorare le prestazioni in campionato e rispondere alle esigenze di un tecnico che chiede maggiore incisività sotto porta. Il mercato è sempre in movimento, e la società granata continua a monitorare le opportunità, cercando di concretizzare un acquisto che possa fare la differenza.

Beto, contatti continui

Tra i nomi più caldi in casa Torino c’è quello di Beto, attaccante dell’Everton. Il giocatore portoghese, che ha avuto difficoltà nella prima parte di stagione in premier league, continua a piacere molto al club granata. Ci sono stati contatti continui tra le due parti, e le trattative potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni. La situazione con il Napoli e l’impossibilità di portare a casa Simeone non ha smorzato l’interesse per Beto, e il Torino sembra intenzionato a spingere per chiudere l’affare.