Il centrocampista ha avuto un buon rendimento a inizio stagione, poi gli infortuni e la strigliata di Vanoli

Ivan Ilic aveva iniziato la stagione con ottimi segnali, mostrando prestazioni di qualità nelle primissime apparizioni e riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo del Torino. La sua tecnica e visione di gioco sembravano essere un’arma in più per la squadra di Paolo Vanoli, ma poi è arrivato un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un periodo significativo. Dopo il rientro, però, qualcosa è cambiato: le sue prestazioni non sono più state all’altezza di quelle iniziali, e la sua influenza nel gioco granata si è notevolmente ridotta. Una situazione che ha suscitato alcune perplessità, tanto da spingere l’allenatore a intervenire pubblicamente.

Le parole di Vanoli

La bacchettata arrivata da Paolo Vanoli non è passata inosservata. Il tecnico granata ha infatti sottolineato che Ilic deve mettere la squadra davanti a se stesso, un chiaro invito a ritrovare la mentalità giusta e a migliorare l’approccio tattico e mentale. Il giocatore, pur essendo dotato di ottime qualità, deve ritrovare quella continuità che lo aveva reso uno degli uomini più promettenti della squadra all’inizio della stagione. Le parole del mister sono servite come monito, ma anche come stimolo per un recupero che potrebbe essere decisivo in questa fase della stagione.

Il mercato di gennaio e l’interesse dello Spartak Mosca

Con l’apertura del mercato di gennaio, per Ilic potrebbero aprirsi nuovi scenari. In estate, infatti, il centrocampista era stato vicinissimo a trasferirsi allo Zenit, ma la trattativa è sfumata all’ultimo. Ora, con l’interesse crescente dello Spartak Mosca, il futuro del giocatore potrebbe essere messo in discussione. Il Torino potrebbe decidere di valutare un’eventuale cessione, soprattutto se le prestazioni di Ilic non dovessero migliorare. La finestra di mercato invernale sarà cruciale per capire se il centrocampista rimarrà o se, dopo un periodo di alti e bassi, deciderà di intraprendere una nuova avventura lontano da Torino.