Calciomercato Torino / I granata sono ancora sul portoghese Beto. Ma adesso il suo scenario all’Everton cambia

La sessione di mercato si chiuderà il 3 di febbraio in Serie A. La punta del Torino, il sostituto di Zapata, non è ancora arrivata. Vanoli si aspettava rinforzi subito e ha ribadito l’importanza del mercato. I granata sono ancora sul portoghese Beto dell’Everton. Il 5 gennaio il giocatore ex Udinese era vicino ai granata. O meglio, più vicino dopo i primi sondaggi. Ma adesso il suo scenario è cambiato ancora. Toro che ci prova ma la situazione si complica. Sul mercato il classe 1998 vale 20 milioni di euro: l’Everton lo aveva pagato 25 milioni dall’Udinese nell’estate del 2023.

Lo scenario cambia

Everton che si trova al 16° posto in classifica in Premier League. A soli 17 punti, lotta per non retrocedere. Il club inglese è di proprietà dei Friedkin, che hanno anche la Roma. Il 9 gennaio è stato esonerato l’allenatore Sean Dyche: con lui Beto giocava molto poco. Era in rotta con l’ambiente. In via temporanea, la squadra è stata affidata a Leighton Baines e al capitano Seamus Coleman. La sera stessa, l’Everton ha giocato il 3° turno di FA Cup contro il Peterborough United. Vittoria per 2-0. Beto titolare e in gol. Poi l’11 gennaio è stato scelto il nuovo allenatore, un ex come David Moyes. Aveva lasciato il club nel 2013. Ora Beto potrebbe non voler cambiare aria o quantomeno attenderà di capire se e come la sua situazione potrà cambiare nelle gerarchie della squadra inglese. In gol nell’ultima gara, con il nuovo allenatore avrà la possibilità di mettersi in mostra e giocarsi le sue carte. Lo scenario cambia e non di poco.

La sua stagione

Finora in stagione in campionato ha giocato 12 partite. Solo 1 gol e 1 cartellino giallo. Ma solo 1 partita da titolare. Infatti è chiuso da Calvert-Lewin. Quest’anno ha giocato veramente poco, solo 221 minuti per adesso. Ma potrebbe rientrare nei piani di Moyes. Inoltre, l’Atalanta è su Calvert-Lewin. Situazione da monitorare con molta attenzione. Ogni ora può essere decisiva.