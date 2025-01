L’attaccante seguito dal Torino ha giocato titolare in FA Cup, segnando un gol nella sfida tra Everton e Peterborough

In casa Torino si continua a lavorare sul mercato, con la società che sta cercando di consegnare il prima possibile a Vanoli dei nuovi innesti. In questo senso Vagnati e Cairo stanno seguendo diversi profili, ma i nomi più caldi al momento sono quelli di Casadei e Beto. Per il centrocampista italiano si era inserito il Napoli, che però adesso ha concluso l’affare Billing in mezzo al campo e si è messo da parte, motivo per cui i granata non hanno al momento concorrenza. Per quanto riguarda l’ex Udinese, invece, i colloqui vanno avanti ma non c’è ancora un accordo sul costo del cartellino. Il fatto che la trattativa non sia per nulla vicina al traguardo lo si può comprendere anche perché l’attaccante portoghese è stato schierato titolare nella sfida contro il Peterborough di FA Cup, giocata ieri. E non solo è partito dal 1′, ma ha anche segnato la rete che ha aperto le marcature. Chissà che questo gol non faccia alzare il prezzo; in ogni caso, il Torino dovrà fare ancora degli sforzi se vuole aggiungerlo al proprio roster.