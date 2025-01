I precedenti del derby della Mole: la vittoria in casa manca dal 2015. Ma quanti successi in passato…

È tempo di derby della Mole, una sfida dal sapore storico che rivitalizza ogni anno gli ambienti granata. Lo scontro tra granata e bianconeri, tra toro e zebra, tra due fazioni di una stessa città: in sostanza, una delle stracittadine più affascinanti d’Italia. È vero che negli ultimi anni il derby ha perso un po’ di appeal a causa dello squilibrio venutosi a creare, ma quando si avvicina si respira comunque un’aria diversa in città e non solo. Il bilancio continua però a far paura, e in particolare nelle 81 gare di Serie A giocate in casa granata i bianconeri hanno avuto la meglio ben 36 volte, mentre sono arrivati soltanto 20 successi e 25 pareggi per il Toro. L’ultimo precedente risale allo scorso aprile, quando le due squadre hanno messo in scena uno spettacolo piuttosto noioso, per una partita finita 0-0. Torino-Juventus, però, evoca anche dei bei ricordi.

26 aprile 2015, l’ultima vittoria

L’ultima volta che i tifosi granata hanno potuto gioire per un derby risale al lontano 2015, ormai quasi dieci anni fa. In quell’occasione il Torino di Ventura stava sorprendendo tra Serie A ed Europa League, e il derby veniva visto come una sorta di prova del nove per capire effettivamente a che livello fosse la squadra. E Glik e compagni risposero presenti, con una grandissima vittoria per 2-1 targata Darmian e Quagliarella. Al fischio finale scoppiò la festa sugli spalti: il Toro era tornato a vincere un derby venti anni dopo l’ultima volta.

Il 3-2 dell’83, con 3 gol in 3 minuti

Un derby nel segno del numero 3, quello che ha fatto la storia andato in scena il 27/03/1983. I bianconeri, allenati da Trapattoni, si trovavano al 65′ in vantaggio di due reti grazie a Rossi e Platini. La partita sembrava non aver più nulla da dire, ma in soli 3 minuti tutto cambiò. I granata riuscirono a ribaltare incredibilmente il risultato con Dossena, Bonesso e Torrisi, facendo esplodere di gioia tutto il Comunale.

Una vittoria per lo Scudetto

Altro successo storico fu senza dubbio quello del dicembre del 1975, arrivato nella stagione dell’ultimo Scudetto, che Torino e Juventus si contesero fino all’ultimo istante. Quella vittoria, seppur arrivata in una fase intermedia del campionato, fu in particolar modo fondamentale ai fini del trionfo finale. La partita finì 2-0 e andarono a segno sia Graziani che Pulici, i veri simboli di quell’annata.