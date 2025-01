Il presidente granata ha assistito all’allenamento di giovedì e poi è sceso in campo a caricare la squadra

Manca sempre meno al derby della Mole, una partita che nonostante i risultati degli ultimi anni rivitalizza sempre gli ambienti granata. Quest’anno la posta in palio è importante, perché il Toro può approfittare di una Juventus che non sta vivendo un buon momento di forma e perché deve vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione e per dare una botta importante alle ambizioni dei rivali. A questo proposito, il presidente Urbano Cairo ha presenziato l’allenamento di giovedì 9 gennaio. Il patron granata è poi sceso in campo a caricare la squadra in vista dell’importante sfida, abbracciando diversi singoli come si può notare dalle foto pubblicate dalla stessa società.